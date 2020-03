Le bédéiste et réalisateur de films d'animation, Mohamed Aram, premier dessinateur à avoir a publié une série de bandes dessinées dans la presse algérienne, est décédé samedi dernier à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie, a appris l'APS auprès de son entourage. Précurseur dans le domaine du 9e art, Mohamed Aram a publié en 1967 la première série de BD dans les colonnes de l'hebdomadaire Algérie Actualités où il fait ses débuts dans le dessin fantastique avec «Nâar, une sirène à Sidi Ferruch» sa première histoire inspirée du personnage de Superman. Diplômé de l'Ecole des beaux-arts d'Alger, Mohamed Aram a travaillé à la télévision publique en tant qu'auteur et réalisateur de dessins animés, qui seront diffusés pour la première fois au milieu des années 1960, au lendemain de l'indépendance de l'Algérie. Avec cinq autres dessinateurs dont Abderrahmne Madoui, autre pionnier de la BD algérienne, Mohamed Aram avait contribué au lancement de «M'quidèch», premier journal de BD paru en février 1969 avant de disparaître quatre ans plus tard, en 1973. Le défunt a été inhumé, hier dans l'après-midi, au cimetière de Ben Omar à Kouba (Alger), selon ses proches.