L'espace de conférence et de galerie d'art sis à la Maison de la presse du 1er Mai accueille depuis samedi dernier une belle exposition hétéroclite d'oeuvres d'art appartenant aux anciens élèves de l'école des beaux-arts d'Alger des années 1970 à nos jours. On y trouve des dessins, de la gravure, le principal médium mis en avant, mais aussi des dessins qui sont en fait les exercice des étudiants et enfin de la mosaïque et de la sculpture en céramique Organisée par le biais du nouveau directeur de l'Esba, Laroug Djamel, enseignant aussi à l'école et présent au vernissage, celui-ci nous parle de cette exposition: «Parmi les oeuvres il y a celles de personnes qui sont actuellement des professeurs au sein de l'école, d'autres qui sont encore étudiants, d'autres encore qui sont en France, en Italie ou en Amérique.»

La gravure comme point fort

Et d'ajouter: «Cette exposition réunit des oeuvres qui datent d'entre les années 1990 à 2000. Le but de notre travail de par cette exposition est de mettre en valeur le travail de fond, de montrer aux gens de par les dessins exposés, que le dessin c'est très important, c'est un module à part entière. Le dessin c'est la colonne vertébrale des beaux-arts, mais c'est une matière comme une autre.» Et d'annoncer: «On compte ouvrir prochainement une spécialité gravure au sein de l'Esba d'où le fait qu'il y a plus de 32 gravures qui sont exposées.»

À propos de l'idée de cette exposition, notre interlocuteur nous dira: «Puisqu'il n y a pas assez de galeries d'art, pas de critique d'art, les journalistes ne se déplacent pas au sein des galeries puisqu'il n'y en a pas, on s'est dit pourquoi ne pas aller chez les journalistes afin de dire que l'école des beaux-arts est ouverte au public. Elle va vers les autres.»

Un programme tracé

Abordant la question de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, Laroug nous informe que l'année universitaire s'est ouverte avec une exposition à ciel ouvert et beaucoup de gens ont apprécie le geste. Preuve que l'on peut apprécier une exposition à ciel ouvert plutôt que dans un endroit fermé. À partir de là, on a pensé à aller à la Maison de la presse et aller vers les journalistes puisqu'on parle le même langage et mon- trer notre art et visions artistiques.

La vie continue». Et de nous révéler le programme annuel tracé: «Chaque mois sera consacré à une discipline donnée ici à la Maison de la presse du premier mai. Le mois prochain ce sera le tour du design graphique et du design d'aménagement. Après, ce sera le tour de la miniature et la calligraphie et puis la sculpture (la récupération à travers la sculpture).»

Enfin, quant à l'avenir de l'Esba, notre interlocuteur s'est dit confiant en la confiance que lui accorde la tutelle, à savoir le ministère de la Culture et des Arts, qui a compris que la formation c'est très important d'autant plus qu'avec la constitution des ateliers et des réflexions autour du marché de l'art qui ont eu lieu cette année», achève t-il de dire.