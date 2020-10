Société de production audiovisuelle, Alpha Tango c'est aussi un studio de tournage tout équipé sur Alger, mais aussi un lieu de rencontre dans lequel différents évènements singuliers se produisent. Aussi, cette rencontre s'est voulue fortement dynamique puisque Alpha Tango vous avait concocté des cours de danse, afro, puis salsa et latino sans oublier les cours de yoga pour bien commencer l'année avec une meilleure respiration en méditation. Cette fois, place au travail des enurones, des idées et de l'apprentissage tous azimuts! Tout d'abord, en matière de cinéma, Karim Moussaoui, réalisateur qui n'est plus à présenter, auteur, notamment du moyen métrage «Les jours d'avant» et du long-métrage «En attendant les hirondelles», animera chez Alpha Tango un atelier exceptionnel! Membre fondateur de l'association culturelle Chrysalide, dont il a animé le ciné-club durant cinq ans, puis responsable de la programmation cinéma à l'institut français entre 2009 et 2016, Karim partagera, pendant deux jours, son expérience et vous initiera aux différentes approches et aux principales étapes de la mise en scène dans un tournage de film de fiction.

De la pratique utile

Au prix de 12 000 DA les 16h d'atelier, les mardi 20 et mer-credi 21 octobre, les journées commenceront de 9 à 13h et se poursuivront de 14h à 18h. Pour les amoureux des arts plastiqued qui de mieux placé que Karim Sergoua, ce touche-à-tout, pour vous apprendre les bases de l'art? En effet, avec Karim Sergoua vous allez pouvoir expérimenter les langages et expressions plastiques. Comme le présente effectivement Alpha Tango, cet «étonnant plasticien protéiforme au talent certain est professeur à l'Ecole supérieure des beaux-arts d'Alger. Aussi, il vous partagera sa riche expérience pendant 4 jours, les 15, 17, 22 et 24 octobre, chez Alpha Tango, dans le but de vous apprendre les bases et révéler l'artiste qui est en vous ou encore pour vous aider à approfondir votre technique et essayer de nouvelles choses. Au prix de 15 000 DA les 14h d'atelier (le matériel est fourni par Alpha Tango) et de 4 000 DA le cours libre de 3h30, les places, note-t-on, sont limitées!

Garder la main..

Enfin, avec le trublion Idir Benaïbouche, Alpha Tango vous permettra de vous initier au jeu d'acteur et à l'interprétation avec Idir, comédien diplômé de l'Ismas, Idir a quasiment tout fait: du théâtre au one-man-show, en passant par le petit et le grand écran, du court au long métrage (Zeus, l'Oranais, Soula, Ben M'hidi, Sotra...) il partagera ainsi avec toi son expérience du jeu pendant 3 jours consécutifs aux Ateliers d'octobre d'Alpha Tango, pour t'apprendre les bases et révéler le(la) comédien(ne) qui est en toi ou encore pour permettre à ceux et celles qui n'ont pas joué depuis un moment, à cause du confinement entre autres, de pratiquer et de s'exercer en conditions réelles.

À noter que le prix est fixé à 10 000 DA les 9h d'atelier et de 4 000 DA le cours libre de 3h30. Pour tous ces ateliers, sachez que les places sont extrêmement limitées. Pour s'inscrire, il suffit de contacter Alpha Tango sur Facebook, Instagram ou par mail: [email protected] Aussi, en ces temps d'incertitude et de distanciation sociale, apprendre tout en s'instruisant, en s'amusant et ce, dans un espace sain, est des plus recommandés. Chez Alpha Tango, vous pouvez y aller les yeux fermés!