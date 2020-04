L’institut Cervantes d’Alger met à la disposition de ses élèves une plateforme gratuite de cours d’espagnol. Face à la pandémie du coronavirus, l’institut Cervantes d’Alger a dû suspendre toutes ses activités académiques, culturelles et de bibliothèque. Depuis le 15 mars dernier et suite au décret du président de la République, l’institut Cervantes d’Alger - qui a pour habitude d’accueillir quotidiennement plus de 300 élèves et adhérents et une centaine de personnes pour les manifestations culturelles - a dû mettre entre parenthèses ses activités et ce jusqu’à nouvel ordre. Cependant, le Centre culturel veille à maintenir ses élèves et ses fidèles en contact avec la langue et la culture espagnoles, en mettant à leur disposition des plateformes gratuites. Les élèves inscrits bénéficient d’un accès libre à des cours en ligne interactifs « AVE Global » et ce dans les différents niveaux (de l’initial au supérieur). Ces derniers pourront depuis n’importe quel support électronique s’exercer à améliorer leur compréhension de lecture et expression écrite. Par ailleurs, la bibliothèque Max Aub de l’Institut a renouvelé à ses adhérents tous les prêts effectués avant cette date et les a invités à mettre à profit ce confinement, en exploitant son riche contenu électronique. Aussi, des abonnements annuels ont été offerts à toute personne intéressée, en priorisant les résidents hors de la wilaya d’Alger. L’institut Cervantes d’Alger a baissé un rideau mais n’a pas fermé ses portes. Son personnel demeure à l’écoute de son public, en ligne à travers ses pages Web et Facebook. Il souhaite également passer un message de courage au peuple algérien et émettre le vœu que la sécurité sanitaire revienne très vite à la normale.