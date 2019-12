Plus d’une vingtaine de documentaires et de courts métrages figurent au programme des cinquièmes Journées cinématographiques «Cinéma-Touat», lancées jeudi à la salle de cinéma «Afrah» d’Adrar. Initiée en coordination avec la coopérative «Açil» pour la culture, cette manifestation (26-29 décembre) s’assigne comme objectifs la promotion de l’action culturelle, notamment en milieu des jeunes amateurs ainsi que la promotion de cet espace dédié à encourager les talents artistiques locaux et autres issus des différentes régions du pays, a indiqué le directeur de la Maison de la culture Abdelkader-Benhamou. Un jury composé des producteurs cinématographiques a été désigné pour évaluer les œuvres des participants, a indiqué le chef de la communication auprès de cette coopérative, Ahmed Dalil. L’édition a été marquée par l’introduction du cinéma «mobile» pour mettre en relief, à la faveur de neuf documentaires, le développement qu’a atteint l’exploitation des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans la production cinématographique, ont indiqué les organisateurs. Cet événement donnera également lieu à l’organisation des ateliers de formation au profit d’une trentaine de stagiaires dans l’écriture, le scénario, la mise en scène, des techniques de montage, effets sonores et visuels, ainsi qu’un atelier sur la production des dessins animés. La première séance a été marquée par la projection du documentaire «Tedless, ville aux millénaires», du réalisateur Salah Boufellah de la wilaya de Tipasa, en présence des spécialistes et amateurs du 7ème art.