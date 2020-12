Plus de 2000 pièces archéologiques ont été remises en 2020 au Musée national public Cirta de Constantine, a indiqué mardi dernier, à l'APS, le chef du service de l'animation, des ateliers pédagogiques et de communication auprès de cet établissement culturel, Abdelhak Chaibi. «Plus de 2.000 pièces archéologique dont des pièces de monnaie, récupérées par les services de sécurité (douanes, police et Gendarmerie nationale) dans le cadre de la lutte contre la contrebande ont été remises au Musée Cirta», a-t-il précisé. Ces pièces archéologiques provenaient des wilayas de Skikda, Guelma, et Tébessa entre autres, a fait savoir Chaibi également commissaire principal du musée Cirta qui a mis l'accent sur l'importance de lutter contre la contrebande visant le patrimoine national. Les pièces archéologiques remises au Musée national public Cirta de Constantine font l'objet de recherches historiques par les experts concernés, a souligné le même responsable qui a mis l'accent sur l'importance de ces objets dans l'enrichissement de l'histoire nationale et la préservation du patrimoine et de la mémoire collective. Mettant en garde contre le trafic des pièces archéologiques, Chaibi a insisté sur l'importance de la sensibilisation dans la lutte contre ce phénomène qui, de son avis, prend «des dimensions alarmantes, notamment avec le développement des technologies de l'information et de la communication».