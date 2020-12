Pas moins de 2.964 pièces archéologiques ont été déposées par les services de la direction de la culture et des arts de la wilaya de Mila au Musée public national Cirta de Constantine pour y être préservées et sauvegardées, a indiqué mercredi, le chef du service patrimoine culturel à cette direction, Lezghad Chiaba. Le transfert de ces pièces qui appartiennent à diverses périodes historiques, numide et romaine notamment, s'est déroulé dans le respect des procédures légales de dépôt en l'absence d'un établissement muséal dans la wilaya de Mila pouvant se charger de leur préservation, a-t-il déclaré. La majorité de ces pièces archéologiques est constituée de monnaie frappée dans divers métaux dont 36 pièces d'or, 12 d'argent de 2.903 de bronze, selon le même responsable qui a fait savoir que parmi les objets ainsi transférés figurent quatre lampes à huile, quatre bijoux, trois statues dont une en marbre et deux en bronze et deux vieux manuscrits. Aussi, 2.951 de ces pièces déposées au musée Cirta ont été récupérées par les services de la sûreté de wilaya dans le cadre de la lutte contre le trafic d'antiquités durant les deux années 2019 et 2020, a souligné la même source qui a rappelé que la direction de la culture de Mila a déjà déposé au niveau du musée suscité 2.151 pièces archéologiques en 2017 et 5.207 autres pièces en 2018.