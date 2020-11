Plus de 700 artistes de la wilaya d'Oran ont bénéficié d'une aide d'un montant de 30 000 DA octroyée à cette frange professionnelle impactée par la pandémie du Covid-19, a fait savoir la direction de la Culture. 715 artistes ont reçu les trois tranches de cette aide d'un total de 30 000 DA, a indiqué le chef de service des activités culturelles, Nouri Mekhissi. La première liste des bénéficiaires com-prend 254 artistes, la seconde 213 et la troisième 80, alors que la quatrième a concerné sur 87 artistes et la cinquième 81 autres, a fait savoir Mekhissi. Précisant que les artistes bénéficiaires de cette aide activent dans différents genres artistiques, il a ajouté qu'elle a aussi concerné les techniciens activant dans les domaines culturels. L'inscription des artistes a été lancée en juin dernier sur la plateforme électronique mise en place par la direction précitée pour éviter le déplacement des personnes concernées, afin de prévenir la propagation du Covid-19, a-t-on rappelé. L'opération d'inscription a été suspendue conformément à une instruction du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales fixant la date limite de réception des dossiers au 25 août dernier, a-t-on noté. Le nombre d'inscrits pour bénéficier de cette aide a atteint plus de 1.000, mais seuls 715 demandeurs ont été satisfaits, le reste n'étant pas issu de la wilaya d'Oran a été donc dirigé vers les directions de la culture de ses wilayas. D'autres dossiers ont été rejetés pour non fourniture des documents prouvant l'exercice d'une activité culturelle ou d'une carte d'artiste, a-t-on indiqué. Tout artiste qui dispose d'une carte d'artiste, d'une carte de l'Office national des droits d'auteur (Onda) ou de certificats d'institutions publiques activant dans le domaine culturel, ainsi que des grands artistes célèbres sur la scène nationale, ont bénéficié de cette aide, a-t-on souligné.