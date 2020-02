L’auteur Hadjebi Djillali sera aujourd’hui, 1er février 2020, à la librairie Point-Virgule, située à Chéraga, juste à côté du Lycée M’hamed Issiakhem. Il présentera et dédicacera ses deux derniers ouvrages : Réminiscences (ou la parole retrouvée) paru aux éditions Rafar , et le tout dernier, Le prix de la liberté publié par les éditions Dahlab. La séance de dédicaces aura lieu de 14h à 17h . Vous, amoureux du livre et des belles-lettres, soyez nombreux à encourager ce passionné de l’écriture et de l’histoire.