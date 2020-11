Se peaufinant année après année, Al-Tiba9 créé par Mohamed - artiste performeur et commissaire d'expo- en 2013, est une exposition internationale d'art contemporain, de performance et de design de mode, des plus attendues chaque début d'année à Alger. Cet événement a toujours favorisé les échanges entre les institutions artistiques et les artistes réunis dans le pourtour du monde socioculturel arabe et son environnement. En 2017, Mohamed a étendu sa philosophie à Barcelone, où il réside, en Espagne, et où il a introduit un nouveau mélange de performance et de design de mode créant une plate-forme alternative, permettant aux créateurs de mode indépendants de s'exprimer librement et de les initier au monde de l'art. En 2019, il devient membre de l'association culturelle algéro-espagnole. Atteignant une maturité certaine dans le milieu de l'art contemporain, il devient en 2020 ambassadeur culturel du prix Arte Laguna, l'un des concours d'art les plus célèbres de l'Arsenal de Venise, en Italie. Une prouesse et une consécration pour ce jeune Algérien à peine la trentaine. «Ce concours vise à créer un nouveau pôle d'art contemporain en Afrique du Nord, offrant au monde une expérience unique de créativité, de possibilité et de croissance comme nulle part ailleurs sur la planète.».

Le grand prix Al-Tiba9

Ainsi A-Tiba9 devient le seul événement algérien d'art contemporain établi officiellement sur la scène internationale d'art et qui représente des artistes venant du monde entier. Pour ce faire, Al-Tiba9 donnera le Grand Prix «International Festivals and Exhibitions » durant la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 13 mars 2021 à l'Arsenal, juste avant la biennale de Venise. L'exposition réunit 240 artistes internationaux exposés sur 4000m2. Pour nous raconter cette fabuleuse ascension et comment il est arrivé là, Mohamed Benhadj nous confie: «EN 2015, j'étais finaliste en section Performance Art avec mon travail ‘'God will know his Own''. J'ai obtenu ma performance en direct à l'Arsenal de Venise en mars 2015»Et de préciser avec fierté: «Jusqu'à ce jour, je suis le seul artiste algérien finaliste du Arte Laguna Prize». Et de poursuivre: «En 2018, après le lancement de la section fashion design à Barcelone, Arte Laguna Prize me propose un partenariat culturel que j'ai enfin accepté en 2020.» Mohamed Benhadj sélectionnera le gagnant du grand prix Al-Tiba9, l'artiste lauréat sera donc invité à exposer dans la 9ème édition Al-Tiba9.

Ambassadeur culturel

Aussi, avec la création du prix Al-Tiba9 parmi les nom-breux prix que compte le Arte Laguna Prize, sa fondatrice Laura Gallon, invite Mohamed Benhadj comme ambassadeur de Arte Laguna Prize et il représentera donc le Nord de l'Afrique et l'Espagne. En tant qu'ambassadeur culturel Mohamed Benhadj devient porte-parole de confiance dans l'art contemporain et tous les artistes pourront lui demander avis et conseils pour conquérir le prix Arte Laguna á Venise. Le magazine Al-Tiba9 qui est déjà a son 6eme numéro, fera aussi partie des prix, car un des finalistes du Arte Laguna Prize fera le couverture internationale du magazine Al-Tiba9 qui sera tiré dans une édition limitée du livre collector. (à noter que Toutes les informations sur l'exposition sont disponibles sur le site Web https://artelaguna.world/en/arte-laguna-prize-20-21/). Il est bon à signaler que Al-Tiba9 offre 20% de réduction à tout artiste désirant exposer à l'Arsenal de Venise qui compte parmi ses prix un cheque de 30 000 euros a gagner, des résidences, des expos dans des galeries, etc. À noter que le dernier délai pour s'inscrire est fixé à fin novembre 2020. Vous trouverez ici toutes les informations concernant ce concours et les modalités d'inscription:: https://www.altiba9.com/arte-laguna-prize. L'information est aussi sur le site www.altiba9.com.

µIl est bon à savoir que:

- Al-Tiba9 a lancé donc son magazine collector (https://www.altiba9.com/magazine) depuis fin 2018, qui est classé en première position en section Contemporary Art Magazine sur Google depuis le lancement de son 3eme numéro qui est utilisé comme référence en design pour les études doctorales en design à l'université d'art de Tokyo au Japon, Tama Art University. Il est recommandé par Scad The University Of Creative Creers aux Etats-Unis et aussi par le dgArtes, le département du design au ministère de la Culture au Portugal. Mohamed Benhadj fait le design de chaque numéro et il le signe en tant que collector limité. La version digital Al-Tiba9 est lancée depuis mai 2020 sous le titre de Future is today et sera prochainement en partenariat avec une plateforme mondiale pour les galeries d'art contemporain et collectionneurs d'art. Plus de détails seront avancés vers le début de l'année 2021. Le public d'Al-Tiba9 donc, connaîtra les deux versions physique et digital, de chaque édition dans l'avenir. D'autres surprises attendent les artistes en 2021...

Ce qu'il faut retenir:

- le prix Arte Laguna est un concours international ouvert à de multiples disciplines - les arts visuels et du spectacle, l'art terrestre et urbain, les arts multimédias et numériques, le design. Il vise à promouvoir l'art contemporain et à cartographier son statut actuel. Il a été conçu pour offrir aux talents de tous âges l'opportunité d'émerger et de se faire remarquer par le grand public et le jury, qui com-prend des noms éminents de la scène artistique contemporaine, ainsi que pour entamer une conversation démocratique entre artistes internationaux.

-l'ambition du prix est de créer un système de plus en plus fiable et influent dans le monde de l'art contemporain, en mettant en oeuvre ce qui a été développé jusqu'à présent. Un cercle vertueux est né, dont les acteurs sont des réalités diverses: fondations, musées, galeries, résidences et espaces artistiques entreprises Made in Italy et marques internationales. Le résultat de ces collaborations est une série de projets spéciaux qui se sont transformés en opportunités concrètes de croissance et en catalyseurs pour la carrière professionnelle des artistes. Ce réseau, qui s'est épanoui et nourri par la passion, la créativité, la compétence et l'approche prospective de toutes les personnes qui ont fait partie du prix Arte Laguna, a pour objectif d'ouvrir de nouvelles portes et de faire de nouveaux efforts, face aux défis, avec curiosité et détermination,- le prix Arte Laguna, le concours le plus influent au monde pour les artistes et designers émergents, met en valeur et promeut les talents créatifs,- avec quatorze ans d'histoire, le prix Arte Laguna donne l'opportunité de rejoindre le vaste réseau de collaborations dans le monde entier, d'exposer dans l'emplacement à couper le souffle de l'Arsenal de Venise, de gagner des prix en argent et bien plus encore. Cela concerne plusieurs disciplines artistiques dont la peinture, le digital art, le court métrage et la vidéo d'art, l'art design, la performance, le digital graphique, l'animation et la photographie,- le jury du Arte Laguna est composé de Bénédicte Alliot (France, general director of the Cité internationale des arts in Paris), Nathalie Angles (United States, founder and executive director of Residency Unlimited, New York), Lorenzo Balbi (Italy, artistic director at Mambo - Museo d'Arte Moderna di Bologna), Marcus Fairs (United Kingdom, founder and editor-in-chief of Dezeen, London), Matteo Galbiati (Italy, art critic and curator), Sophie Goltz (Singapore and Austria, curator and educator), Toshiyuki Kita (Japan, Designer, honoured with the ADI Lifetime Achievement Award ´´Compasso d'Oro alla carriera internazionale´´) et enfin de Beate Reifenscheid (Germany, director of Ludwig Museum, Koblenz).

Les ambassadeurs du prix Arte Laguna sont les représentants des activités du concours dans divers pays du monde. Ils collaborent en passionnés et amateurs d'art, sensibles et attentifs aux échanges culturels, à la diffusion d'opportunités pour les artistes afin de valoriser l'art et la culture internationales,-enfin rappelons qu'une multitude de prix attend le gagnant ou les gagnants à ce fameux concours artistique.

Outre des expos à l'étranger, des résidences et de l'argent, le lauréat pourra prendre part à la 9ème édition d'Al-Tiba9 et sera exposé au Musée national MAMA d'art moderne et contemporain d'Alger en 2021.

La participation aussi com-prend une assistance lors de l'événement d'ouverture, la promotion internationale en ligne et hors ligne, un article dédié sur Al-Tiba9 International Art Magazine.

Une belle aubaine pour l'artiste et même si l'artiste ne pourra pas se déplacer en raison de la fermeture des frontières, son oeuvre le fera pour lui car nous vivons dans l'ère du numérique et des multimédias et nous pouvons désormais voyager, vibrer sans avoir besoin d'un visa, l'art étant le meilleur médiateur entre les peuples!