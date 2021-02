Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Culture et des Arts chargé de l'Industrie cinématographique, Bachir Youcef Sehairi a examiné, mardi dernier à Alger, avec la présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (Cgea), Saida Naghza, les perspectives de coopération pour la relance du secteur de l'industrie cinématographique à travers un partenariat fructueux dans différentes activités dans ce domaine, indique un communiqué du secrétariat d'Etat. Cette rencontre à laquelle a pris part le réalisateur Ahmed Rachedi, a constitué une opportunité pour évoquer les moyens d'encourager «l'investissement» dans la création de salles de cinéma et de studios de production et de postproduction, précise la même source. Le réalisateur Ahmed Rachedi a présenté un aperçu sur l'état du secteur du cinéma en Algérie et proposé d'établir un modèle spécifique à notre pays selon ses particularités économiques, culturels et sociales, en tirant profit des expériences internationales réussies en la matière. Pour sa part, Saïda Naghza a exprimé «la disponibilité» de la Cgea à soutenir les efforts de l'Etat visant à faire de ce secteur une ressource économique de richesse et d'emploi, vu qu'il constitue «un axe principal dans le programme d'action du gouvernement et celui du président de la République». Les deux parties ont convenu de la signature d'une convention de coopération en tant que cadre légal pour concrétiser les objectifs tracés et faire de l'Algérie un pôle régional et international dans le domaine de l'industrie cinématographique, ajoute la même source.