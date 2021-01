La promotion de la coopération et l’échange bilatéral entre l’Algérie et la Chine pour développer de l’industrie culturelle, notamment en matière de cinéma et de patrimoine étaient jeudi au centre d’une rencontre entre la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda et l’ambassadeur de Chine à Alger, Li Lianhe, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, les deux parties ont échangé les vues sur les voies et moyens à même de promouvoir la coopération et l’échange bilatéral pour développer l’industrie culturelle, notamment en matière de cinéma et de patrimoine culturel, ajoute la même source. Dans ce cadre, la ministre a salué l’excellence des relations qui lient les deux pays dans le domaine culturel, soulignant la détermination de son département ministériel à les promouvoir.

Les deux parties se sont félicitées de la signature du programme exécutif de la coopération culturelle algéro-chinoise 2021-2025 qui est à même de consolider les liens d’amitié entre les deux peuples et de hisser la coopération dans tous les domaines de la culture et des arts. Pour sa part, l’ambassadeur de Chine a émis le vœu de voir les sociétés de son pays participer au développement de l’industrie culturelle algérienne et accompagner les politiques d’investissement culturelles dans le processus de relance économique nationale.