L’Association art-culture et protection du patrimoine musical oranais organise du 20 au 28 septembre de nombreuses activités culturelles en commémoration du 25e anniversaires de l’assassinat du défunt chanteur cheb Hasni. Cet événement est placé sous les deux signes : « Non à l’oubli » et « Hasni tu resteras toujours vivant dans nos cœurs ». Aussi, un grand concours radio crochet d’interprétation des chansons du défunt est ouvert aux jeunes amateurs. Il se tiendra à la Maison des jeunes Maoued-Ahmed (ex-Mirauchaux), à partir de 15h. Au programme également un grand concours national de dessin de la meilleure photo du défunt cheb Hasni.

De nombreux concours au menu

Au menu aussi un grand Six de football « coupe du défunt Chekroune Hasni » sera organisé en partenariat avec la ligue de la wilaya de sports de proximité d’Oran et ce, au niveau du stade El Barki à partir de 17h. Une grande projection de plusieurs documentaires sur le parcours du défunt chanteur cheb Hasni aura lieu à la salle du cinéma Essaâda (ex-Le Colisée). On citera Histoire d’une déchirure du réalisateur Mrah Abdelatif, Algérie Mémoire du raï du défunt réalisateur Djamel Khalfaoui, produit par la chaîne TV Arte, Parlez-moi de Hasni, produit par la chaîne Djazira, Oran mémoire du raï, produit par la chaîne Arte et réalisé par Claude Santiago et Histoire de cheb Hasni, produit par l’Entv.

Grand débat sur le défunt

Le mardi 24 septembre 2019 se tiendra aussi à 15h un débat ouvert sur le phénomène Hasni et ce au niveau de la salle de réunion de l’association Acppmo. Le lendemain, soit le mercredi 25 septembre 2019, se tiendra à 17h une petite opérette sur le défunt cheb Hasni. Elle sera présentée par l’association art-loisirs Yahia Ben Mabrouk d’Alger et ce, au niveau de la salle du Conservatoire Ahmed Wahby. Le jeudi 26 septembre 2019 place à un grand débat sur le parcours artistique du défunt cheb Hasni intitulé Parlez-moi de Hasni.

Il sera animé par une pléthore de personnalités et de personnes qui ont connu ce grand artiste. Parmi eux, ses proches, des journalistes, comédiens, directeur de radio, organisateur de spectacles, éditeur, compositeur etc.

Cette rencontre sera filmée afin de garder de vrais témoignages et archives sur le défunt cheb Hasni. Cette rencontre se tiendra au théâtre régional d’Oran à partir de 14h. Le vendredi 27 septembre aura lieu la finale du concours radio crochet spécial Interprétations des chansons du défunt cheb Hasni et ce, à la Maison des jeunes Maoued-Ahmed (ex-Mirauchaux), à partir de 15h. Aussi, la finale du Six de football «Coupe Chekroune Hasni», quant à elle se déroulera au stade El Barki à partir de 17h. Le samedi 28 septembre 2119 aura lieu à 14h00 un grand concert musical non-stop au Palais des sports, animé par les grandes stars de la chanson algérienne et des artistes du Maroc et de la Tunisie avec le passage en lever de rideau des lauréats du concours radio crochet des meilleures interprétations des chansons du défunt et remise de la coupe Chekroune Hasni à l’équipe vainqueur du Six de football.

Dépôt de gerbes de fleurs

Le dimanche 29 septembre 2019, dans la matinée, un rassemblement devant le siège de l’association Acppmo, qui sera suivi à 9h00 par un dépôt d’une gerbe de fleurs devant le lieu de l’assassinat au quartier Gambetta.

A 10h00, un autre dépôt de deux gerbes de fleurs se tiendra au cimetière de Aïn El Beida, stèle des Martyrs et sur la tombe du défunt chanteur cheb Hasni. S’ensuivra l’inauguration d’une grande exposition de photos sur son parcours artistique au TRO, puis l’inauguration d’un grand portrait de cheb Hasni en céramique devant le théâtre de verdure d’Oran qui porte son nom et le lieu de son assassinat a Gambetta. En somme, un événement de taille à ne pas manquer !