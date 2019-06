Le « MS’Fest » est le premier festival en Algérie réunissant la musique et le sport. Il aura lieu le vendredi 21 juin au complexe de Matarès-Tipasa, de 9h00 à minuit. Caractérisé à la fois par une extrême diversité d’obstacles à parcourir lors d’une course ouverte à tout le monde, et adaptée aux conditions physiques de chacun, elle sera suivie de plusieurs concerts de musique, Vous verrez sur scène des chanteurs très prisés par le public. Le MS Fest’ s’ouvre à toutes les catégories de la société algérienne, même aux personnes en difficulté physique ou mentale ! « Notre but est de vous réunir à l’occasion de la Fête internationale de la Musique entre amis ou familles pour vous amuser sur une course d’obstacles et vous déhancher sur les meilleurs tubes de l’été » font savoir les organisateurs. A la fin du festival, une partie des gains sera reversée à l’association El Badr pour aider les malades cancéreux. Pour prendre part à cet événement, plusieurs formules disponibles: 2500 DA participation à la course d’obstacles + concerts de musique, 1500D A concerts de musique et enfin 500 DA le prix du ticket pour enfants.