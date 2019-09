Un premier salon de wilaya du livre se tient depuis lundi dernier au Palais de la culture Abdelkrim Dali de Tlemcen et ce, jusqu’au 30 septembre, a-t-on appris samedi auprès des organisateurs. Initiée par la direction de la culture, cette manifestation voit la participation de maisons d’édition, de bibliothèques locales dont la bibliothèque de lecture publique Mohammed Dib et autres, a signalé la conseillère culturelle du Palais, Amrthir Hassania.

Ce salon qui se tient en collaboration avec la direction locale du commerce, le centre des expositions (Carex) et l’université Abou Bakr Belkaïd, compte l’exposition de 2 000 titres dans les différentes filières. Il permettra au public d’acquérir des ouvrages récents à des prix jugés raisonnables et d’encourager la lecture. Trois écrivains de Tlemcen dédicaceront à cette occasion leurs ouvrages.

Il s’agit de Mohamedi Mohamed Amine, Meriem Dali Youcef et Aïcha Beldjillali. Cette dernière a remporté la troisième place au concours Ali Maâchi dans la catégorie poésie.