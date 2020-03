Le premier tour de manivelle d'un long métrage de fiction intitulé «Zaphira, la dernière reine d'Alger» a été donné, mercredi dernier au niveau de la mosquée royale, située au sein de la citadelle d'El Mechouar de Tlemcen. Ce long-métrage de fiction du Franco-Algérien Damien Ounouri sera tourné à Tlemcen et à Alger, et retracera la vie de la princesse Zaphira et l'arrivée des frères Kheïreddine et Aroudj corsaires ottomans, venus en 1529 au secours d'Alger, menacée par les Espagnols. Le scénario du film a été coécrit par Damien Ounouri et la comédienne Adila Bendimered. A la distribution figurent plusieurs vedettes algériennes, à l'image de Adila Bendimered (dans le rôle de la princesse Zaphira), Nabil Asli, Dali Bessalah ainsi que l'actrice tunisienne Hind Sabri et une Franco-Finlandaise, Nadia Tereszkiewicz. Le jeune réalisateur Damien Ounouri, né en France et originaire de la ville de Annaba, à son actif un film documentaire «Fidaï» (2012) et «Kindil El Bahr», un court-métrage de fiction, primé dans plusieurs festivals internationaux. Pour les besoins du tournage de ce film, produit par la société de production cinématographique «Taj intaj» d'Alger, un casting pour sélectionner des figurants a été organisé, depuis plus d'un mois au niveau de la Maison de la culture «Abdelkader Alloula» de Tlemcen. Pour les besoins du tournage du film, le Palais royal d'El Mechouar est fermé aux visiteurs jusqu'à la fin du mois de mars.