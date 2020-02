Auréolée du prix de la meilleure représentation pour l’année 2020, et ce lors de la 12e édition du Festival du théâtre arabe organisé à Amman (Jordanie) en janvier dernier, la pièce GPS du théâtre national algérien (TNA) sera présentée le mardi 25 février 2020 à 18h00 au TNA. Ecrite et mise en scène par Mohamed Cherchal, elle est un savant mélange alliant les techniques cinématographiques, le théâtre, le mime et le mouvement pour faire passer des messages, critiquant l’égarement de l’homme moderne entre ses idées et ses principes et son rapport au temps. La musique est composée par Adel Lamamra, la scénographie est signée Abdelmalek Yahia alors que l’éclairage est l’œuvre de Chawki El Messafi. Cette pièce a reçu beaucoup de succès lors de sa présentation. Une occasion pour ceux qui l’ont ratée de se rattraper !