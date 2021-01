La générale de la pièce Theldja, présentée mardi à la Maison de la culture Abdelmadjid-Chaffaï de la ville de Guelma, a signé les retrouvailles avec le public après 10 mois d'interruption, et ce dans le respect strict des mesures de prévention de la Covid-19.Conjointement produite par la Maison de la culture et l'association «Triangle» pour le théâtre, l'oeuvre présentée dans le cadre des festivités de célébration du Nouvel An amazigh 2971, a puisé dans le patrimoine culturel algérien pour raconter en 45 minutes l'histoire du mariage de Thledja, depuis le coup de foudre de son prétendant à sa vue au milieu d'un groupe de jeunes filles lavant des vêtements sur le bord d'une rivière à la fête de mariage en passant par les fiançailles. La pièce, qui évolue sur un temps simple et agréable, a capté l'attention du public par le jeu spontané et maîtrisé des comédiens, qui ont su interpréter et reproduire les rapports sociaux chaleureux et sincères basés sur le respect réciproque caractérisant les relations au sein des familles algériennes. Une troupe folklorique locale a participé à l'exécution des chansons kabyles et chaouies accentuant l'ambiance festive régnant sur la pièce. Theldja est la première pièce de la Maison de la culture pour l'année 2021 et sa présentation a été possible grâce à une autorisation du ministère de la Culture et des Arts à l'ouverture au public des structures culturelles, a indiqué, le directeur de la Maison de la culture «Abdelmadjid-Chaffaï», Ammar Aziez. Plusieurs spectateurs ont fait part à l'APS de leur joie de voir reprendre les activités artistiques. Un respect strict des règles de prévention du Covid-19 par le port des masques de protection et la distanciation (un siège laissé libre entre chaque deux spectateurs) a été constaté.