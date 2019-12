Les Glycines Centre d’études diocésain organise une rencontre avec Abderrahmane Khelifa qui présentera son livre « Alger, la bien gardée », ce jeudi 5 décembre à 18h00 . La présentation sera suivi de vente-dédicace.

L’histoire de la ville commence par la préhistoire, depuis le grand rocher de Aïn Benian en passant par les sites préhistoriques de Oued Kniss, de la cité Malki et du plateau de Chéraga. La période antique (est largement représentée par les objets trouvés dans le site même d’Eikosim et d’Icosium. Période massyle, massaessyle, romaine, vandale, byzantine) sont représentées par des objets et des structures trouvées dans la ville. Quant aux périodes musulmane, ottomane et coloniale, elles sont largement représentées par des édifices encore en place que l’on peut encore admirer…