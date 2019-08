Lab619 est un collectif indépendant et autogéré de BD né à Tunis en 2013 qui produit un magazine de BD pour les grands. Le 20 août 2019, il fêtait son 10ème numéro «Tassayyob». Depuis le numéro 7, «Frontières», lab619 a plusieurs contributeurs algériens réguliers. Lieu de partage et de création, ils ont mis leur empreinte sur Frontières, Migration, Identité(s) et enfin Tassayyob. Il était grand temps, après quatre numéros communs, que le lab arrive à Alger pour se présenter et échanger autour d’une passion commune. Lab619 et Brokk’Art vous invitent donc le 7 septembre prochain à partir de 16h30 pour une séance de papotage, dédicace et pour finir en beauté un tac au tac tuniso-algérien improvisé à l’espace Issue 98, sis à 98 rue Didouche-Mourad Alger. Ce dernier qui est à la fois un lieu d’art, peut se transformer en une énergique résidence d’artistes, d’agence de design et enfin se veut également un concept store Art Design haut en couleur. Pour rappel, Brokk’Art Créateurs d’objets oniriques est l’appellation volontairement énigmatique, choisie pour définir un univers hybride sur le fil (au sens propre et figuré) entre Art et Design. Un peu nomade, il est actuellement niché au cœur d’Alger, à Issue98, Brokk’Art est un écosystème, écoresponsable où cohabitent l’ART, le design et une passerelle entre les deux, tissée grâce à la créativité des uns et des autres, au savoir-faire des artisans locaux, la volonté de s’envelopper de madeleines de Proust, d’histoires de grands-parents, de kitch conscient, de détournements de savoir-faire, de matériaux, de jeux d’esprit, dans une envie folle de vivre au moment présent, et de contaminations positives Sud-Sud / Sud-Nord. Et cette collaboration algéro-tunisienne vient de confirmer sa philosophie.