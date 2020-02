La librairie L’Arbre à dires 48 boulevard Sidi Yahia, Hydra, 16016 Alger vous convie à la rencontre avec M. Daho Djerbel et Belkacem Mostefaoui pour la présentation du nouveau numéro Naqd qui aura pour thème: Médias, communication et la société. La rencontre aura lieu ce samedi 22 février à partir de 15h. Pour rappel, Naqd est une revue d’études et de critique sociale. L’entrée est gratuite.