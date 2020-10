La pièce théâtrale «Si Larbi Enniya», produite par l'Association culturelle «Louloua» de la commune de Khémisti a été présentée en avant-première, samedi à la Maison de la culture «Mouloud Kacim Naït Belkacem» de Tissemsilt, dans le cadre de la manifestation d'ouverture de la nouvelle saison culturelle. Ecrite et mise en scène par Wahid Metahri, cette pièce, traite de la cupidité dans un style humoristique, à travers le personnage du barbier, Si Larbi, victime d'une escroquerie où son local allait être saisi avant qu'il ne le récupère. Le responsable de l'Association culturelle «Louloua», Noureddine Mezioud a indiqué que cette oeuvre, dernière production de son association, sera prochainement présentée dans les wilayas de Tiaret, Chlef, Aïn Defla, Relizane et Djelfa. La manifestation d'ouverture de la nouvelle saison culturelle 2020-2021 se poursuit à la Maison de la culture, «Mouloud Kacim Nait Belkacem» avec des expositions d'artistes de la wilaya et de livres, de récitals poétiques et de soirées musicales de la chanson engagée et bédouie.