Le poète Mohamed Boutheran et la romancière Amina Mansri figurent parmi les lauréats de la 23e édition du prix Sharjah de la créativité arabe, a-t-on annoncé, lundi dernier, à Sharjah (Emirats arabes unis). Le poète Mohamed Boutheran a remporté le deuxième Prix pour son recueil Kafn wahid wa akthar min kabr (Un seul linceul et plus d’une sépulture) alors que l’écrivaine Amina Mansri a obtenu le troisième Prix pour son roman Joinville. Les prix seront remis aux lauréats lors de la cérémonie prévue au Maroc en avril 2020. Le prix Sharjah de la créativité arabe a déjà récompensé par le passé des auteurs algériens, à l’instar de Mahmoud Iberraken (poésie), Youcef Baâloudj et Smaïl Yabrir dans le théâtre et Mebrouk Dridi dans le roman.