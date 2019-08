L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) revient en force avec un programme diversifié pour le mois d’août.

En plus de Ciné-plages et de la représentation de Kamel Abdat, l’organisme organise une exposition de l’artiste Mohamed Bakli du

15 août au 15 septembre et ce, au niveau de Dar Abdeltif.

Des ateliers de sculpture en papier mâché, de recyclage et de contes seront pour leur part destinés aux enfants.

Un concert de Kamel El Harrachi, en hommage à son père, aura lieu le 30 août prochain, à 20h, toujours à Dar Abdeltif.

Programme complet de l’Aarc au mois d’août :

Arts visuels et patrimoine

Du jeudi 15 août au 15 septembre 2019 (17h) à Dar Abdeltif

Vernissage de l’exposition de l’artiste peintre « Mohamed Bakli » (Ghardaïa) .

Du 20 au 30 août 2019 :

Résidence d’été à Mostaganem au profit des étudiants des écoles des beaux-arts (plusieurs wilayas)

Samedi 17 août 2019 (10h à 12h) et (14h à16h) à Dar Abdeltif

Initiation à la pratique artistique en direction des enfants de 8 à 15 ans

Atelier de recyclage de papier.

Samedi 24 août 2019 : (10h à12h) (14h à16h) à Dar Abdeltif

Initiation à la pratique artistique en direction des enfants de 8 à 15 ans

Atelier arts plastiques.

Samedi 31 août 2019 (10h-12h) (14h-16h) à Dar Abdeltif

Initiation à la pratique artistique en direction des enfants de 8 à 15 ans Atelier contes.