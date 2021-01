Nouvelle programmation pour le mois de janvier 2021 des «Al-Majaliss al-Iftiradhiya» du Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi, que coordonne et anime le journaliste et écrivain Abderrazak Boukkeba.

Ces rencontres virtuelles (Facebook et Twitter) sont des rendez-vous hebdomadaires, qui se tiennent le samedi et s'organisent en deux phases: d'abord à 11h avec la lecture d'un texte théâtral, puis à 19h pour une lecture critique du texte présenté dans la matinée. Elles mettent en valeur et au-devant de la scène le texte théâtral, sur trois plans: écriture, recherche, critique.

-Samedi 9 janvier

11h: Lecture du texte «Wjouh el khir» de Lotfi Bensebaâ.

19h: Lecture critique par le docteur Azzouz Ben Amer.

-Samedi 16 janvier

11h: Lecture du texte «Assef, lan aâtadir» de Bachir Bensalem.

19h: Lecture critique par le docteur Anoual Tameur.

-Samedi 23 janvier

11h: Lecture du texte «Zaâfran».

19h: Lecture critique par Abdenasser Khellaf.

-Samedi 30 janvier

11h: Lecture du texte «Al-Mouttaham» d'Ilyes Ghalem Bouaâdjadj.

19h: Lecture critique par le docteur Djahid Dine Henani