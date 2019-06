Mardi 18 juin

-14h30 : Spectacle pour enfants « Sadiq El-Biâa »

Texte : Sid Ali Bouchafaa

Mise en scène : Houcine Kinani

Production : Théâtre national algérien

Mercredi 19 juin

- 18h00 : Spectacle théâtral: « Mouhakama »

Texte : Rezzouk Mohamed Nabil

Mise en scène : Djamel Guermi

Production : Théâtre national algérien

Jeudi 20 juin

- 18h00 : Soirée musicale, hommage aux artistes Aïda Kechoud et Abdelrahmane Atissa, organisée par l’association Troisième Millénaire en collaboration avec le Théâtre national algérien et l’Onda

Samedi 22 juin

- 14h00 : Activité culturelle et didactique (pour enfant)