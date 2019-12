L’Office national de la culture et de l’information (Onci), met en place un programme spécial pour les vacances de l’hiver à destination des enfants : des représentations théâtrales et spectacles éducatifs et récréatifs, et ce au niveau de l’ensemble de ses espaces : Alger : la salle Atlas, Oran : la salle Saâda, Constantine : la salle Ahmed-Bey, Tipasa : le complexe Abedelouahab-Salim Chenoua, Boumerdès : la salle des spectacles Issers, Béjaïa : la salle 8-Mai 1945 Kherrata, Saïda : salle Dounia Zed, Oum El Bouaghi : salle Taher-Ouatar – Aïn El Beïda et salle Sidi Reghis. Rendez-vous tous les après- midi du 20 au 28 décembre 2019. Pour plus de détails sur le programme, il est à noter qu’il faut consulter la page Facebook : oncialgerie ou bien le site Web : onci.dz. Aussi, outre des pièces de théâtre qui figurent au menu à l’instar de Simsim et la sirène à destination des enfants (de 5 ans à 14 ans), plusieurs films, également à l’adresse des grands comme aux petits d’ailleurs sont à l’affiche et qui feront certainement le bonheur, y compris des parents . A ne citer que La Reine des Neiges II ou encore Maléfique II qui sont toujours à l’affiche dans ces différentes salles de cinéma. Il est bon de rappeler qu’il s’est tenu hier, au Complexe culturel de Chenoua – Tipasa « l’Atelier du jeune astronome » au programme bien riche. Ce dernier comportait des ateliers pour enfants, des expositions, des projections de films au planétarium ainsi que des conférences et ce sous la thématique « Question un jour… Chercheur pour toujours… ». les ateliers pédagogiques d’astronomie ont permis aux enfants de se familiariser avec les planètes, les constellations et l’univers. De très bons ateliers utiles qui incitent à l’éveil et pousse l’enfant à apprendre de façon ludique et ingénieuse.