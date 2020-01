L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, a concocté un programme spécial enfants chaque vendredi et samedi pour le mois de janvier 2020, et ce dans l’ensemble de ses structures installées au niveau d’Alger. Au menu de ce programme ludique et éducatif, animations clown et pièces théâtrales, afin de passer d’agréable moments de partage, de divertissement et de détente.Programme :

Salle du cinéma Sahel

Vendredi 10 janvier 2020 à 10h30

Ecole de musique Abdelkrim-Dali, Kouba à 15h00

Maison des Arts et de la Musique Abdelhamid-Benhadouga

Samedi 11 janvier 2020 à 10h00

Centre culturel Haroune-Rachid

Vendredi 17 janvier 2020 à 10h00

Ecole de musique Abdelkrim Dali Kouba à 15h00

Maison des Arts et de la Musique Abdelhamid-Benhadougua

Samedi 18 janvier 2020 à 10h00

Centre culturel Haroune-Rachid

Vendredi 24 janvier 2020 à 10h30

Ecole de musique Abdelkrim-Dali, Kouba à 15h00

Maison des Arts et de la Musique Abdelhamid-Benhadougua

Samedi 25 janvier 2020 à 10h00

Centre culturel Haroune-Rachid

Vendredi 31 janvier 2020 à 10h30

Ecole de musique Abdelkrim-Dali, Kouba à 15h00

Maison des Arts et de la Musique Abdelhamid-Benhadougua

Samedi 1er février 2020 à 10h00 Centre culturel Haroune-Rachid