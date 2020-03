Littérature féminine avec l'Aarc

L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) a mis en place une manifestation culturelle et artistique à Dar Abdellatif à l'occasion du la Journée internationale de la femme, et ce le 8 mars 2020 à partir de 13h. En effet, l'Aarc accueille de jeunes plumes algériennes qui ont fait leurs preuves dans la déclamation de la belle parole, et ont mérité d'obtenir des reconnaissances au plus haut niveau. C'est l'occasion aussi de célébrer les femmes touarègues à travers la vision singulière de l'artiste photographe «Sid Ahmed Menasria», qui mettra l'accent sur la place de la femme dans la société touarègue.

Au programme:

13h00: présentation et séance vente-dédicaces «Selfi» de Nisreen Ben Lakhal / Prix Ali Maâchi 2019 (roman) «Chajane aswade» de Aïsha Beljilali / Prix Ali Maâchi 2019 (poésie) «Silan» de Nahed Boukhalfa/prix Assia Djebar 2018 (roman)

14h30: une exposition intitulée «La femme dans la société touarègue» de «Sid Ahmed Menasria.

15h00: un spectacle de poésie animé par «Faïza Stambouli» et «Sarah Shanyce», «Ourida Chérifi».

Etablissement Art et Culture

En plus d'une exposition collective d'art plastique et travaux manuels, au niveau de la galerie d'art Bachir Mentouri, l'Etablissement Art et Culture a concocté un riche programme à l'occasion de la Journée internationale de la femme, selon le menu suivant: lundi 16 mars 2020: conférence intitulée«le rôle de la presse dans la promotion des talents» animée par les journalistes, Ghania Siad Othmane, Nadia Sebkhi, Fatima Benchellal, Fatima Ouldkhissar ainsi que Lamia Kassimi. Lundi 23 mars 2020: intervention intitulée«L'écriture littéraire, entre le don et la technique». Dans le cadre du programme hebdomadaire «Mercredi du verbe», le mercredi 11 mars 2020 une rencontre avec l'écrivaine «Djamila Talabaraoui» autour de son roman «Rivière de tendresse» (Édition Mim) se tiendra le mercredi 18 mars 2020. Aussi, à l'occasion du 19 mars, la journée de la Victoire, une rencontre avec l'écrivaine «Djamila Mihoubi» se tiendra autour de son recueil de nouvelles «Roman et terre» (Édition el Hana). Le mercredi 25 mars 2020 vous êtes conviés à une autre rencontre, cette fois avec la nouvelliste «Nassima Ben Abdellah» autour de ses deux recceuils de nouvelles, à savoir «Ahya» et «Lahab Eljedfi» (Édition dar Khayal).

Femmes écrivaines à la librairie Point virgule

à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, la librairie Point Virgule, (Résidence Nour, rue des Abattoirs, Chéraga, en face du lycée Issiakhem) vous invite samedi 7 mars à partir de 14h00 à une passionnante rencontre littéraire avec trois autrices exceptionnelles autour de leurs romans:

Ouarda Baziz Cherifi: «Aux rimes de mon coeur», «Les survivants de l'oubli» et «Principes et amertumes»

Hanane Bouraî: «Alter ego»

Fadila Boudriche: «Cendre vert» et «Neige et plage»

Trois autrices, trois regards, exhibant leurs pensées et leurs émotions dans les méandres de l'histoire avec leurs âmes d'amoureuses des belles-lettres!