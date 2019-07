L’Institut français d’Alger vous convie à un programme cinéma bien spécial pour le mois de juillet.

Un programme plutôt estival puisque les quatre films proposés ont tous pour thème principal la mer. Les projections se tiennent actuellement jusqu’au 24 juillet 2019. C’est au sein même de l’Institut que seront proposés quatre films qui ont la mer pour thème ou décor principal.

Après Le grand bleu de Luc Besson, L’Odyssée de Jérôme Salle qui date de 2016 vous plongera dans l’univers du commandant Cousteau, interprété avec excellence par Lambert Wilson. Il sera projeté le mercredi 10 juillet. Plus récent, Le Grand Bain de Gilles Lellouche, subtile allusion au premier film et datant de 2018 présente un casting XXL avec, entre autres, Virginie Efira, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Philippe Katerine ou encore Leïla Bekhti. Projection le mercredi 17 juillet. Enfin, L’effet aquatique de Solveig Anspach et Jean-Luc Gaget présentera une histoire sur un ton tragicomique. Et ce, à travers des personnages attachants qui tentent tant bien que mal d’évoluer dans un monde d’adultes. La projection aura lieu le mercredi 24 juillet. Notons enfin que la totalité des projections débuteront à 18h.

L’entrée est libre .