L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger, vous propose un programme destiné aux enfants, spécial vacances d’hiver, et ce dans l’ensemble de ses structures installées au niveau d’Alger. Au menu de ce programme ludique et éducatif ; animation clown, ainsi que des ateliers de travaux manuels et de dessin, afin de passer d’agréables moments de partage, de divertissement et de détente.

Au programme :

Espace des activités culturelles Agha

- Mardi le 24/12/2019, à partir de 13h30

Spectacle clown

- Mardi le 31/12/2019, à partir de 13h30

Spectacle clown

Centre d’activités culturelles Abane-Ramdane

- Les 24 et 31 décembre 2019 à partir de 13h00

Ateliers de dessin

- Les 23, 25 et 30 décembre 2019 à partir de 13h30

Le 3 janvier 2020 à partir de 13h30

Les animations clown