Dans le cadre de la célébration du Nouvel An amazigh 2971, l'Office national de la culture et de l'Information vous invite à découvrir son programme virtuel proposé du 5 au 12 janvier 2021 sur ses réseaux sociaux: Facebook: Oncialgerie /YouTube: Oncialgerie:

Des expositions artisanales, conférence, chant folklorique et poésie au niveau du complexe culturel Abd El Wahab Salim -Chenoua-Tipaza

-Des expositions artisanales qui regroupent plusieurs artisans en (peinture sur verre et céramique, poterie, travail du bois - bibelots, Habits et plats traditionnels) du 5 au 12 Janvier 2021.

-Des expositions d'arts plastiques: par l'artiste Tadjen Abdelghani. Mardi 12 Janvier 2021 à 16h00 au niveau du complexe culturel Abd el Wahab Salim -Chenoua-Tipaza.

- Conférence historique: animée par Abdelkader Bouchlaghem.

-Après-midi poétique: animé par Abdelkader Bouchlaghem et Nacer Zeffan.

-Chant folklorique: animé par l'artiste Nacer Zeffan.

Vendredi 8 Janvier 2021 à 15h30:

Diffusion de la pièce théâtrale destinée aux enfants, intitulée «Mokhtabar Amou Hakim» par l'association Masrah el ghad de Baraki.

Lundi 11 Janvier 2021 à 20h30:

Diffusion du spectacle artistique «El Fal»- Production Onci 2019.