Auréolé de plusieurs prix, 143 rue du Désert de Hassan Ferhani (Algérie, France, Qatar/2019/100 minutes), sera projeté le samedi 8 février. Deux séances : 14h00 et 18h00/ sur réservation à raison de deux séances 14h et 18h, à l’Institut français d’Alger. Pour assister à la séance à 14h00, il suffit d’écrire à : [email protected], tandis que pour la deuxième séance de 18h00, il suffit d’écrire à : [email protected] Le documentaire de Hassan Ferhani a pour cadre le désert algérien. Dans son relais, une femme écrit son histoire. Elle accueille, pour une cigarette, un café ou des oeufs, des routiers, des êtres en errance et des rêves… Elle s’appelle Malika. Rappelons que ce film documentaire qui succède à celui de Fi Rassi un rond-point, a reçu de multiples prix l’année dernière, dont le Grand Prix au dernier festival du film engagé.