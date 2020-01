L’institut français d’Alger vous convie le 15 janvier à partir de 18h à la projection d’un documentaire des plus pertinents qui renseigne sur une bonne partie méconnue de notre histoire. À l’origine, il y a un silence. Celui de Malek, le père de la cinéaste, qui, pendant des années, n’a rien dit de son enfance en Algérie. Et puis, le besoin de sortir du silence, avec un scénario qu’il offre à ses enfants, pour commencer à dire son histoire. Plusieurs années plus tard, le père et la fille font enfin le voyage jusqu’à Mansourah, son village natal : revoir sa maison, rencontrer d’autres hommes qui ont vécu le même déchirement. Intitulé à Mansourah tu nous as séparés (Algérie, France, Danemark, documentaire, 71’, 2019), ce film est signé Dorothée-Myriam Kellou. La projection se fera en présence de l’auteure, du romancier, coscénariste/ coréalisateur, mais aussi de l’actrice Lyna Khoudri. Ce film se veut véritablement un précieux document qui nous renseigne sur notre passé colonial en évoquant les milliers de déportés algériens qui furent ravis de chez eux et de leurs villages et emmenés ailleurs malgré eux et ce, sans espoir de revoir un jour les siens. Pour assister à cette séance de projection, il suffit de réserver en écrivant à l’adresse : [email protected]