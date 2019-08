L’institut français d’Alger vous convie à la rentrée à une programmation pour tous les goûts : «Premiers films, premiers pas», le 28 et le 30 septembre - «Cinéma d’animation», du 12 au 17 octobre - «Le Mois du documentaire», novembre - «Elle cherche à transmettre le goût de l’autre...», le 14 décembre...Mais pour l’heure sachez que vous êtes conviés le mercredi 11 septembre à 18h00 à la projection du film «Barbara». A noter que l’entrée est libre et sans réservation. « Barbara » est un film dramatique français écrit et réalisé par Mathieu Amalric, sorti en 2017. Il est sélectionné comme film d’ouverture dans la catégorie Un certain regard, le 18 mai 2017 au festival de Cannes.

Synopsis : Yves Zand, un réalisateur, prépare un film sur la chanteuse Barbara en étudiant des images d’archives et la musique tandis que Brigitte, l’actrice, étudie soigneusement le caractère, les gestes, les manières et les intonations de la célèbre chanteuse qu’elle interprète. Au fur et à mesure du tournage, Brigitte fusionne peu à peu avec le personnage, apprenant les partitions et imitant son expression faciale, au point de troubler le réalisateur. «Par la construction très élaborée et musicale de son film, et grâce à Jeanne Balibar (quelle autre actrice française aurait pu faire ça ?), Amalric est parvenu à retrouver l’essence de cette sophistication sincère. Libération