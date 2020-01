Demain est à nous est un très beau film documentaire, signé Gilles de Maistre (France, Doc, 1h24,2019). Un long métrage dont l’Institut français d’Alger vous convie à sa projection le jeudi 30 janvier à 16h00. Ça tombe bien, l’entrée est libre ! Le film donne à voir des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se battent pour défendre leurs convictions. Ils s’appellent Jose´ Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin et Jocelyn... Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour se lever contre l’injustice ou les violences. Au contraire, grâce a` leur force de caractère et a` leur courage, ils inversent le cours des choses et entrainent avec eux des dizaines d’autres enfants. Exploitation d’êtres humains, travail des enfants, mariages forcés, destruction de l’environnement, extrême pauvreté´... Ils s’engagent sur tous les fronts. Si petits soient-ils, ils ont très tôt pris conscience des ine´galite´s et des dysfonctionnements, soit parce qu’ils en ont subi eux- mêmes, soit parce qu’ils en ont été´ témoins, et ils ont décidé´ d’agir. Tel Jose´ Adolfo, parvenu a` l’âge de 7 ans a` créer une banque coopérative permettant aux enfants de son quartier de gagner de l’argent en collectant des déchets recyclables. De l’Inde au Pe´rou, de la Bolivie a` la Guine´e, en passant par la France et les Etats-Unis, ce long métrage documentaire part a` la rencontre de ces enfants qui ont trouve´ la force de mener leurs combats, pour un avenir meilleur.