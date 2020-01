Les Glycines Centre d’études diocésain Alger, sise 5 chemin Slimane-Hocine, 16000 Alger, vous convie le samedi 25 janvier 2020 de 15:00 à 17:00 à une séance de projection de films documentaires

des ateliers de création dédiés aux femmes. Organisé par «Savoirs et culture pour tous», le public est en effet invité à apprécier les films suivants:

Piment rouge de Saâdia Gacem:

Être une femme prise entre ces deux Codes : le Code de la famille (Qanun El Oussra) et le Code de ma famille. Deux codes qui se nourrissent l’un l’autre. Des interdits, des injonctions, des règles de bonnes conduites destinées aux femmes dictées par des hommes de loi, de la famille et de la société. Et les femmes dans tout cela ?

Les filles de la montagne de Wiames Awres:

Khadidja El Djeblia était moudjahida durant la guerre de Libération algérienne dans un village à Médéa, après l’indépendance, elle revécut les traumatismes de guerre, et fut internée en 1970 à l’hôpital psychiatrique de Blida. Ses filles, Turquia et Aïcha, dont le père est chahid, avaient intégré le centre des enfants de chouhada (martyrs), où elles avaient eu une formation artistique. Turquia deviendra danseuse au sein du Ballet national algérien, et va raconter à sa fille son vécu et le vécu de Khadidja.

Selon elle de Kamila Ould Larbi:

Face à sa mère qui repasse le linge, Kamila cherche des bribes de réponses à ses doutes quant à sa vie future et le chemin à emprunter. Le fil conducteur du film se situe dans l’échange entre elle et sa mère, marquant le lien fort qui les unie. Elle avance, loin, pas assez loin… arriver là c’est déjà assez loin pour elle, Selon Elle. Ce film reste inachevé, comme l’est sa vie. A ne pas rater. Entrée libre.