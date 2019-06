Le ciné-club « Le club 67 », sis 67, boulevard Krim-Belkacem Alger, vous convie le jeudi 20 juin à partir de 20h à la projection du docu-fiction « Enquête au paradis » au Sous-Marin, en présence de son réalisateur Merzak Allouache. Le film raconte, en noir et blanc, l’histoire de Nedjma, alias Salima Abada, jeune journaliste dans un quotidien, qui mène une enquête sur les représentations du Paradis, véhiculées par la propagande islamiste et les prédicateurs salafistes du Maghreb et du Moyen-Orient, à travers des vidéos circulant sur Internet.