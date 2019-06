Le ciné-club Varda Film Club, vous invite à sa énième séance avec la projection du film Incendies de Denis Villeneuve qui sera projeté ce jeudi 27 juin 2019 à 19h30 au Cinéma Cosmos.

Le prix d’entrée a été fixé à 300 DA. Incendies est un film dramatique québécois réalisé par Denis Villeneuve et sorti en 2010.

Le film est inspiré de la pièce de théâtre Incendies de Wajdi Mouawad, elle-même inspirée de la vie de Souha Bechara. Il est présenté en première mondiale lors de la 67e Mostra de Venise et sélectionné dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère en vue de la 83e cérémonie des Oscars.

Le film remporte neuf Prix à la 13e cérémonie des Jutra le 13 mars 2011, dont celui du meilleur film et du meilleur scénario. Incendies est considéré comme l’un des 10 meilleurs films de 2011 par le New York Times. L’histoire se situe à Montréal. À la suite du décès de leur mère Nawal Marwan, les jumeaux Jeanne et Simon se voient remettre deux lettres par le notaire Jean Lebel.

L’une qu’ils doivent donner à leur père qu’ils n’ont jamais connu et qu’ils croyaient mort, et l’autre à leur frère dont ils ignoraient l’existence. Commence alors pour les jumeaux une longue quête vers leurs origines et la découverte de la vie de leur mère.