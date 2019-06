Le Varda Film Club vous convie à sa dixième séance avec la projection du film La Source des Femmes de Radu Mihaileanu qui sera présenté ce samedi 29 juin 2019 au Cinéma Cosmos, à Riad El Feth. Le prix du billet est de 300 DA. Leila est témoin de la chute d’une jeune femme enceinte qui fait une fausse couche en revenant de la source, loin dans la montagne. Cet évènement la fait réfléchir à la condition des femmes et Leila s’évertuera dès lors à persuader les autres femmes du village qu’il incombe aux hommes inoccupés de faire enfin venir l’eau jusqu’au village. Pour arriver à leurs fins, les femmes décident de faire la grève de l’amour. La venue des touristes occidentaux et la présence d’une administration lourde et corrompue est également illustrée dans le film.