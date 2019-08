Synopsis:

Le conte de la princesse Kaguya est un film d’animation japonais du studio Ghibli réalisé par Isao Takahata, sorti au Japon le 23 novembre 2013 et en France le 25 juin 2014. L’histoire est inspirée du conte de la princesse Kaguya (Kaguya-hime). Un coupeur de bambou découvre un jour une minuscule princesse à l’intérieur d’une tige de bambou. Il la ramène chez lui en pensant qu’il s’agit d’un don du ciel et la présente à sa femme. Le petit être se transforme alors en bébé que le couple de paysans élève dans la montagne. Les enfants de la région la surnomment «Pousse de bambou» car tout comme les bambous elle grandit à vue d’œil. Mais le paysan trouve une montagne de pièces d’or en coupant un bambou et se persuade qu’il a le devoir de faire de sa fille une princesse. Il arrache donc la jeune enfant à sa montagne et à ses amis pour lui imposer une éducation de noble dans la capitale. Mélancolique, la jeune fille rêve de ses amis perdus et ne s’intéresse pas à l’aristocratie. Au cours de la cérémonie de passage à l’âge adulte on la nomme «Princesse Kaguya des bambous graciles» en raison de sa souplesse et de sa beauté «lumineuse». Sa beauté devient incroyablement réputée bien que personne n’ait jamais vu son visage.