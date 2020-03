L'institut Cervantes d'Alger vous convie ce jeudi 12.03.2020 à 18h à la projection du film mexicain «El Sueño Del Mara´Akame» (Le Rêve du Mara´ Akame, 2017, couleur, 90 min) de Federico Cecchetti (sous-titré en français). Cette projection entre dans le cadre du 1er Festival du film ibéro-américain organisé par l'ambassade d'Espagne en Algérie et l'institut Cervantes d'Alger (6 février-2 avril 2020). à noter que l'accès est libre.

Synopsis:

Nieri est un adolescent banal qui rêve d'aller à Mexico pour donner un concert avec son groupe de rock folk. Mais son père est un mara'akame (chaman huichol) qui a d'autres projets pour lui. Selon lui, son fils a hérité du don, il a une mission et doit suivre la tradition en devenant à son tour un mara'akame et gardien du Peyotl.

Ce film initiatique, consacré aux Wirrárika, montre la force et la profondeur de cette culture marginalisée en lutte permanente pour son existence.