La Vard Film Club vous convie à sa vingt-et-unième séance avec la projection du film Le Sourire de Mona Lisa de Mike Newell qui aura lieu ce samedi 10 août 2019 à 19h30 au cinéma Cosmos. Le prix d’entrée est fixé à 300 DA. Synopsis: L’histoire se déroule en 1953. Katherine Watson, étudiante de 30 ans fraîchement diplômée de l’université de Californie, accepte le poste de professeure d’histoire de l’art à Wellesley College, une prestigieuse université d’arts libéraux féminine conservatrice dans le Massachusetts. Dès le premier cours, Katherine découvre que toutes les élèves ont déjà lu le manuel en entier et connaissent le programme par cœur. Elle utilise alors ses cours pour leur présenter l’art moderne et orchestrer des débats comme la beauté de l’art. Katherine apprend à connaître ses élèves et cherche à ce qu’elles aspirent à autre chose que de se marier et d’être une bonne épouse.