Dans le cadre du «Cinéma contemporain espagnol», l’ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantes d’Alger vous convient à la projection du long métrage « María y los demás » de Nely Reguera (2016, 92 min) et ce, ce soir, jeudi 5 décembre 2019 à 18 heures. La projection aura lieu à la salle des Actes (Institut Cervantes d’Alger). Le film est en espagnol sous-titré en français. Accès libre.

Synopsis:

Depuis que sa mère est morte à l’âge de 15 ans, Maria s’est occupée de son père et de ses frères. Responsable et contrôleuse, elle a toujours été le pilier de la famille et elle en est fière. C’est pourquoi, lorsque son père tombe soudain amoureux de son infirmière et lui annonce son engagement imminent, Maria se sent déchirée. A 35 ans et aucun petit ami en vue, elle doit oser changer son destin.