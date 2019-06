Les cinéphiles sont conviés ce jeudi à la dixième séance de projection du Varda Film Club. En effet sera projeté le film Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos ce jeudi 4 juillet 2019 à 19h30 au cinéma Comos de Riad El Feth. Le prix d’entrée: 200 DA. Monsieur et Madame Adelman est un film français réalisé par Nicolas Bedos, sorti en 2017. C’est l’histoire de Sarah Adelman qui enterre son mari, Victor Adelman, ancien écrivain à succès tombé dans l’oubli, prix Goncourt et membre de l’Académie française. Après la cérémonie, elle reçoit chez elle un journaliste venu l’interviewer pour écrire une biographie sur Victor Adelman. Par flash-backs et en différents chapitres, elle évoque alors quarante-cinq années de relation tumultueuse, mais passionnée, de joies et de peines, de complicités et de disputes. Tout a commencé en 1971 avec leur rencontre dans une discothèque...