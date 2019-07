La salle polyvalente de l’Institut culturel italien, sise 4 bis, rue Yahia Mazouni, El Biar, ouvre ses portes tous les lundis à 18h à tous les cinéphiles. Au programme, des hommages et rétrospectives dédiés aux grands réalisateurs et interprètes du cinéma italien. L’Institut culturel italien consacre un cycle « contemporain » riche de films récents. Au programme : Il Capitale Umano (Les Opportunistes), de Paolo Virzi (2014), La Migliore Offerta (The Best Offer), de Giuseppe Tornatore (2014), Pa-ra-da de Marco Pontecorvo (2008), La Meglio Gioventù (nos meilleures années) de Marco Tullio Giordana (2003), Loro (Silvio et les autres) de Sorrentino (2018). L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles (sous réservation par e-mail : [email protected]). Il vous faut imprimer la réponse de confirmation et la présenter à l’entrée de l’Institut. Sans réponse de confirmation, l’accès est interdit. Pour le lundi 8 juillet vous êtes conviés à la projection de La Meglio Gioventù – (prima parte) (nos meilleures années – 1ère partie) de Marco Tullio Giordana, drame, 2003, 180 min. Avec Alessio Boni, Luigi Lo Cascio et Adriana Asti (Version originale en italien – sous-titrée en français).

Nos meilleures années dresse le portrait inoubliable d’une famille italienne, des années 1960, aux années 2000 .Au cœur du film , deux frères , Matteo et Nicola , que la vie va opposer , marqués par leur rencontre avec Giorgia , une jeune femme fragile .A travers leur destin et celui de leurs proches, se déroulent quatre décennies de soubresauts politiques et sociaux en Italie : la mobilisation de la jeunesse suite aux inondations de Florence , l’affaiblissement du mouvement ouvrier ,les avancées de la psychiatrie , les années de plomb , les ravages de la mafia en Sicile...

Comme dans son exploitation cinématographique le film sera projeté en deux parties : La première partie le 8 juillet. Durée 3 heures.

La deuxième partie le 15 juillet. Durée 3 heures.