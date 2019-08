L’institut Cervantes vous convie ce jeudi 22.09.2019 à 18h à la salles des Actes, pour la séance de clôture du cycle de cinéma contemporain avec la projection du long métrage «También la lluvia» (Même la pluie) de Montxo Armendáriz, Institut Cervantes d’Alger.

Synopsis :

Un cinéaste et son équipe de production arrivent à Cochabamba en Bolivie pour tourner un film sur la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb et les abus de la conquête espagnole. Le producteur a choisi la Bolivie et non les Caraïbes car le niveau de vie y est beaucoup moins élevé. L’équipe doit choisir sur place des Boliviens aux traits indigènes pour jouer les «Indiens».

Le film montre les difficultés du tournage, qu’il s’agisse des querelles entre acteurs ou qu’il s’agisse des problèmes matériels liés au budget très serré et à la reconstitution historique des événements.

Mais le film montre aussi les difficultés économiques de la Bolivie. En effet, le principal acteur bolivien participe avec ses voisins à la construction de canalisations afin que leurs maisons soient alimentées en eau courante. Le groupe a acheté les tuyaux et prend sur son temps libre pour mener à bien ce projet.

Malheureusement, la police les empêche d’y parvenir. Le gouvernement bolivien a chargé des sociétés privées de s’occuper de l’approvisionnement en eau et s’oppose donc à ce que certains contournent le système privé en construisant leurs propres canalisations. Les Boliviens qui sont trop pauvres pour payer l’augmentation du coût de l’eau (liée à la privatisation) sont furieux et des manifestations ont lieu dans toute la ville. Ces manifestations débouchent sur des affrontements très violents entre la police et les manifestants : la guerre de l’eau.