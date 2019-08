Ciné toile vous convie jeudi 29 août 2019 de 19:00 à 21:00 au Cercle sportif de Ben Aknoun pour assister à la projection du film The Mule réalisé par Clint Eastwood avec Bradley Cooper, Alison Eastwood.

Synopsis :

A plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d’être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir...Une vertigineuse course contre la montre…(Bonus de la projo : Pop-corn , High definition projector ,à la carte services, Room equiped and has air conditioning, Private évent). Le coût du ticket est de 1000DA.