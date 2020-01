On est loin de son déhanché oriental dans La graine et le mulet d’Abdelatif Kechiche, la comédienne franco-tunisienne préférée des Français revient cette fois, non pas devant, mais derrière la caméra. Après s’être fait remarquer dans les deux épisodes de Mektoub my love de Kehciche, voilà notre Hafsia Herzi qui signe comme une grande son premier long métrage intitulé tout simplement Tu mérites un amour (fiction, 99’, 2019).

La réalisatrice y aborde le thème de l’amour désabusé. Un film très contemporain qui avait reçu une critique des plus favorables lors de sa sortie l’année dernière en France, et notamment au festival de Cannes. Cette fois il sera projeté ce mercredi 8 janvier à partir de 18h, à l’Institut français d’Alger.

Synopsis : suite à l’infidélité de Rémi, Lila qui l’aimait plus que tout, vit difficilement la rupture. Un jour, il lui annonce qu’il part seul en Bolivie pour se retrouver face à lui-même et essayer de comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse entendre que leur histoire n’est pas finie...

Entre discussions, réconforts et encouragements à la folie amoureuse, Lila s’égare...

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité de certains spectateurs.

A noter que l’entrée est libre.