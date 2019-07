Le ciné-club Varda Film Club vous convie à sa quatorzième séance avec la projection du Tulip Fever qui sera projeté ce mercredi à 15h au cinéma Cosmos. Le prix d’entrée est de 300 DA.

Synopsis : Tulip Fever est un film dramatique romantique britannico-américain réalisé par Justin Chadwick, sorti en 2017. Il s’agit d’une adaptation du roman britannique Le Peintre des vanités (Tulip Fever) écrit par Deborah Moggach et publié en 1999.

Le film était originellement prévu en 2004 avec dans les rôles titres Jude Law et Keira Knightley et avec pour réalisateur John Madden. Cependant, la production a dû être interrompue en conséquence des changements de règles fiscales dans la production de film au Royaume-Uni cette même année.

Dans les Pays-Bas du XVIIe siècle durant la tulipomanie, un jeune artiste Jan Van Loos, tombe amoureux d’une femme mariée Sophia, tandis qu’on lui commande un portrait du mari de celle-ci.